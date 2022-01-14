Югорчанин стал фигурантом уголовного дела после «краснокнижной» рыбалки

Житель поселка Выкатной Ханты-Мансийского района стал фигурантом уголовного дела после рыбалки на 99-м км реки Иртыш. Он выловил осетра при помощи ставной сети из капроновой нити. При этом мужчина осознавал, что данный вид рыб внесен в Красную книгу РФ, ее добыча запрещена, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО

«В результате незаконной добычи рыбы ценных пород водному миру Югры нанесен материальный ущерб на сумму 10 000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ранее на «краснокнижной» рыбалке попался житель Сургута. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы условно.