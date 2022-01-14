Югорчане получают предложения вернуться на старую работу – соглашаются не все

Работодатели ХМАО сегодня в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Об этом следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, в 2021 году 36% окружных компаний приглашали бывшего сотрудника вернуться на прежнее место. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году. В числе причин повторных предложений — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы в компании.

Предложение вернуться на работу после увольнения доводилось получать 42% северян: 25% отказывались, 17% соглашались. Чаще всего югорчане возвращались на прежнюю работу из-за достойной зарплаты (37%), повышения в должности (14%) и хорошего коллектива (12%). Отказы связаны с низкой зарплатой (25%), плохими условиями (13%) и удовлетворенностью новой работой (15%).