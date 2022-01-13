В Югре мужчине грозит лишение свободы за поддельный диплом

В Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело об использовании поддельных документов. Фигуранту дела – 35-летнему жителю Оренбурга – грозит лишение свободы до одного года, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В полицию обратился представитель одной из нефтегазодобывающих организаций, работающих на территории Ханты-Мансийского района. Установлено, что при трудоустройстве в эту компанию подозреваемый предъявил диплом юриста, который якобы был выдан одним из высших учебных заведений Оренбурга.

Служба безопасности нефтегазодобывающей организации усомнилась в подлинности документа. Проведенная экспертиза показала, что бланк диплома выполнен не производством Гознак. Сам лжеюрист признался, что купил диплом о высшем юридическом образовании у неустановленного лица.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.