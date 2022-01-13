Молодой югорчанин вышел из колонии, угнал машину и разбил ее

В Советском районе ХМАО возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля. В совершении преступления поозревается 20-летний юноша, не так давно освободившийся из мест лишения свободы. За совершение угона ему грозит новый срок – до пяти лет.

С заявлением об угоне автомобиля в полицию обратился 47-летний владелец «Рено Логана». Полицейские задержали подозреваемого в течение суток. По словам молодого человека, он угнал машину, чтобы покататься. Автомобиль был припаркован у одного из частных домов по улице Строительная, двери оказались не заперты, в замке зажигания оставлен ключ.

«Предварительно сняв номерные знаки, на похищенной машине молодой человек направился в сторону поселка Зеленоборск, но, не справившись с управлением, въехал в столб, в результате чего повредил левую дверь. Затем он решил вернуться на угнанном авто назад, но по пути следования съехал в лесной массив, где, не заметив ямы, повредил бампер», - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Добравшись до Советского, угонщик оставил автомобиль на одной из улиц города и направился домой. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уточняется, что ранее молодой югорчанин был судим за серию краж и угон автомобиля.