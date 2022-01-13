В Югре растет число жертв алкогольных отравлений

В Октябрьском районе Югры три человека умерли и один пострадал от отравления контрафактным алкоголем. Следователи возбудили уголовное дело и проводят обыски. Задержан владелец магазина, в котором продавался контрафакт.

Трагедия в Октябрьском районе произошла в конце прошлого года. Жертвами паленки стали жители поселка Унъюган. По версии следствия, они приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В конце декабря 2021 года скончались 37-летний и 62-летний мужчины и 37-летняя женщина. Еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.

«В настоящее время следователями допрошены свидетели, проведена серия обысков в жилищах вышеуказанных лиц и магазине, по изъятым предметам назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан владелец магазина, в котором продавалась указанная алкогольная продукция, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

О связи с кондинской трагедией не сообщается. Однако ранее СМИ писали, что отравленный алкоголь мог поступить в магазины разных районов Югры. Кроме того, известно, что отравившиеся в Октябрьском районе пили водку той же марки, что и жители поселка Кондинское.

Напомним, в начале января от отравления нелегальным алкоголем умерли девять жителей поселка Кондинское. Известно, что суррогат поставляли из Тюмени. Там по делу об отравлениях задержаны десять человек. В поселке Кондинское взят под стражу предприниматель, в магазине которого продавалась отрава. Продавщица торговой точки отправлена под домашний арест.

Официально сообщается, что в Югре найдено порядка 1000 бутылок отравленного алкоголя. Часть товара была выброшена в пойме реки.

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