Силовики нашли суррогатный алкоголь, которым отравились югорчане, в других магазинах ХМАО

Суррогатный алкоголь, после употребления которого в поселке Кондинское умерли девять человек, обнаружен на прилавках магазинов в других муниципалитетах ХМАО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Ura.ru. По словам собеседника издания, паленую водку у тюменского поставщика закупил не только Евгений Никитин, который сейчас находится в СИЗО, но и другие югорские предприниматели.

«Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены конкретные торговые точки с контрафактным алкоголем. В Кондинском районе, выяснилось в итоге, партия с суррогатом составила почти 1000 бутылок», — добавил источник.

В пресс-службе окружного СУ СКР информацию не подтвердили, отметив, что не располагают данными об этом.

Напомним, в начале января в поселке Кондинское от отравления алкоголем умерли восемь человек, накануне скончался еще один пострадавший. Возбуждено уголовное дело. Предприниматель Евгений Никитин, в магазине которого продавался суррогатный алкоголь, заключен под стражу.

Известно, что контрафакт в поселок Кондинский доставили из Тюмени. Там по делу об отравлении метиловым спиртом задержаны десять человек.