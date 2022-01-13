Югорчанин стал фигурантом уголовного дела за распространение интимных снимков

Житель Урая стал фигурантом уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

С заявлением на 36-летнего югорчанина в полицию обратилась жительница окружного центра. Установлено, что девушка некоторое время состояла с ним в отношениях. С ее согласия молодой человек сделал несколько фото интимного характера.

«После расставания ураец решил отомстить бывшей подруге весьма пикантным способом: при помощи мессенджера «Watsh App» он разослал данные фото неограниченному количеству лиц», - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.