Прокуратура помогла югорской пенсионерке перебраться из аварийного жилья в благоустроенное

В Когалыме прокуратура помогла пенсионерке получить новую квартиру. Женщина проживала в многоквартирном доме, который в марте 2020 года был признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это, местная администрация не предоставила югорчанке жилое помещение по договору социального найма, а срок расселения дома определила лишь на декабрь 2025 года.

«Женщина была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокурор города подал иск в суд, который был удовлетворен. После этого чиновники предоставили пенсионерке благоустроенную квартиру.