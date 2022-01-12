Суд отправил под арест кондинского предпринимателя, в магазине которого продавался смертельный алкоголь

Предприниматель, в магазине которого продавался контрафактный алкоголь, заключен под стражу. Такое решение принял суд Кондинского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. Ранее под домашний арест была отправлена продавщица магазина.

В начале января в поселке Кондинский от отравления алкоголем умерли восемь человек, накануне скончался еще один пострадавший. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Известно, что контрафакт в поселок Кондинский доставили из Тюмени. Там по делу об отравлении метиловым спиртом задержаны десять человек.