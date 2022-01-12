В ХМАО вакцинацию против ковида прошли 804 тысячи человек

В ХМАО первым компонентом вакцин против коронавируса привились 844 тысячи человек, завершили вакцинацию 804 тысячи, сообщили в окружном оперативном штабе. За весь период в регион поступил 1 286 339 комплектов вакцин от ковида.

«Среди сотрудников образовательных организаций иммунитет к коронавирусу имеют около 96% – более 60 тысяч человек», - подчеркнули в оперштабе.

Минимальный вклад в формирование коллективного иммунитета региона, по оценке властей, внесли Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Покачи и Радужный. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила главам этих муниципалитетов ввести «адресные меры по привлечению населения к вакцинации и ревакцинации».

Лидеры по вакцинации против коронавируса в ХМАО – Белоярский, Кондинский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы, а также Сургут.

Отмечается также, что в Югре с 15 декабря 2021 года возобновили проведение профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп населения, а также углубленную диспансеризацию людей, перенесших коронавирус. Привлечь к ней как можно больше югорчан поручено главе регионального департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что во всех муниципалитетах ХМАО, кроме Пыть-Яха, зарегистрировано снижение заболеваемости коронавирусом. Но уже в феврале-марте медики ожидают роста числа больных ковидом из-за распространения нового омикрон-штамма.