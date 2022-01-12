Мусорный регоператор «Югра-Экология» напомнил коммунальщикам, кто обязан убирать снег

Региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» выступил с обращением из-за плохо очищенных от снега контейнерных площадок.

«Уборка снега на контейнерных площадках всё еще одна из самых актуальных проблем. Для очищения контейнеров от отходов многотонной спецтехнике необходим доступный проезд к контейнерной площадке, ведь очищая контейнер от отходов, мусоровоз поднимает его гидравликой. А пока все чаще встречается неочищенная дорога к контейнерной площадке или погруженные в снежный плен контейнеры. Напоминаем, что содержание контейнерной площадки задача собственника земельного участка. Просим обратить на это внимание собственников контейнерных площадок», - говорится в обращении компании.

Также специалисты напомнили, что, если мусор и снег находятся на общественной территории, то уборкой занимаются службы города, а если грязь, мусор и не вывезенный снег находятся во дворе — это придомовая территория, находящаяся на обслуживании у управляющей компании.

В подтверждение на странице регоператора в соцсети опубликованы снимки заваленных снегом контейнеров, однако, где они расположены, не уточняется.