В Югре на 8% сократилось число больных ковидом в тяжелом форме

Почти во всех муниципалитетах ХМАО зарегистрировано снижение заболеваемости коронавирусом, сообщает окружной оперативный штаб. Исключением стал Пыть-Ях, где отмечен рост числа больных на 42%.

В ковидных госпиталях ХМАО лечатся 649 человек. По сравнению с последней неделей 2021 года число пациентов в среднетяжелом и тяжелом состоянии уменьшилось на 8%.

«Снижение количества граждан, болеющих коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, говорит об эффективности принимаемых противоэпидемических мер, их осознанном соблюдении югорчанами, своевременном решении в пользу вакцинации», - отмечают в оперштабе.

В то же время уже в феврале – марте югорские медики ожидают рост числа больных коронавирусом из-за распространения нового омикрон-штамма.