Суд избрал меру пресечения для продавщицы магазина в поселке Кондинское

Продавщицу магазина в поселке Кондинское, где был реализован суррогатный алкоголь, поместили под домашний арест. Такую меру пресечения избрал суд Кондинского района по ходатайству следствия.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного индивидуального предпринимателя, который непосредственно привез указанную продукцию в пос. Кондинское и организовал ее реализацию местным жителям», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, 8 и 9 января в поселке Кондинское умерли восемь человек – шестеро мужчин и две женщины. Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже. Все они употребили низкокачественный алкоголь, который приобрели в местном магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Задержаны подозреваемые в торговле паленым алкоголем. Под стражу взяты сын владельца торговой точки, где продавалась нелегальная продукция, а также поставщик из Тюмени. Известно, что лицензии на продажу спиртного у сельского бизнесмена не было.