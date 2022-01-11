Молодые югорчане отправились на поиски новой работы

Свыше десяти тысяч югорчан начали 2022 год с поиска новой работы. Об этом сообщает HeadHunter.ru, который проанализировал резюме, открытые жителями ХМАО с 1 по 10 января.

«Начать 2022 год с поиска новой работы решили 10 327 человек. Чаще всего в начале январе жители ХМАО искали работу в профессиональных сферах «Административный персонал» (10% резюме), «Добыча сырья» (9%), «Производство, сельское хозяйство» (8%), «Продажи» (8%) и «Высший менеджмент» (6%)», - говорится в сообщении пресс-службы HeadHunter.ru.

Наиболее активными на рынке труда оказались соискатели в возрасте 26-35 лет – им принадлежат 36% январских резюме, а также в возрасте 36-45 лет – 29% резюме.

Средняя ожидаемая зарплата, на которую рассчитывают соискатели из ХМАО, составила в январе 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что свыше 70% россиян намерены сменить работу в 2022 году. Большинство из них ожидают от новой работы более высокой зарплаты.