Погибшие от отравления паленым алкоголем югорчане пили контрафакт в разных компаниях

Среди югорчан, погибших от отравления суррогатным алкоголем в поселке Кондинское, только у одного человека была работа. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

«Из восьми умерших от отравления суррогатным алкоголем в поселении Кондинское только один человек работал. Трое погибших были пенсионеры, еще четыре - в возрасте 40-45 лет - не работали», - сказал собеседник издания.

По его словам, погибшие употребляли контрафакт в разных компаниях, которые не были связаны друг с другом. «Но все они покупали алкоголь в одном местном магазине», - добавил он.

Напомним, 8 и 9 января в Югре умерли восемь человек после употребления низкокачественного алкоголя, приобретенного в магазине поселка Кондинское. Еще несколько пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.

Полицейские Югры и Тюмени задержали подозреваемых в торговле паленым алкоголем. Под стражу взяты сын владельца торговой точки, где продавалась нелегальная продукция, а также поставщик из Тюмени. Известно также, что лицензии на продажу спиртного у сельского бизнесмена не было.