В Когалыме задержали мужчину, который находился в федеральном розыске с 2015 года

Наряд ДПС задержал в Когалыме иностранца, который был в федеральном розыске с 2015 года за квартирную кражу в Омской области. Поймать злоумышленника помог случай: тот водил авто пьяным и этим привлек внимание силовиков.

«В настоящее время нарушитель привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, а также за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ. Автомобиль помещен на штрафную стоянку», – прокомментировали в УМВД Югры.

На данный момент мужчина помещен в спецприёмник для административно задержанных граждан. Инициатор розыска уведомлён о его задержании.