В Югре волки продолжаю выходить к поселениям

Жителей Советского района просят быть осторожными: волки вновь стали выходить к поселениям. Югорчанам рекомендуют не выходить в одиночку на улицу в темное время суток и запирать домаших животных в вольерах на ночь.

«По решению Департамента недропользования и природных ресурсов Югры мониторинг выхода животных к населенному пункту продлен до 5 февраля. Охотникам дополнительно выдадут три разрешения на регулирование численности волков», – сообщает администрация муниципалитета.

В мэрии также отметили, что из среды обитания изъято уже два хищника. Для оперативного реагирования на выход волков к населенным пунктам сведения об этом необходимо сообщать по 112, а также в Депнедра и природных ресурсов Югры 8 (3467) 36-01-10 (доб. 3013, 3024).