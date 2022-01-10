В ХМАО омич отобрал у мигранта телефон в кафе – возбуждено дело о разбое

В Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело о разбое. В совершении преступления подозревается 32-летний житель Омской области, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел в придорожном кафе, расположенном на дороге «Иртыш» Ханты-Мансийского района. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надел маску на лицо, вооружился монтировкой и ворвался в кафе. Угрожая физической расправой, он похитил сотовый телефон «Алкател», принадлежащий иностранному гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.