Аферисты начали тянуть из югорчан деньги с первых дней нового года

С начала 2022 года мошенники выманили у югорчан почти 4 млн рублей, возбуждено свыше 30 уголовных дел. Большинство фактов мошенничества и краж, совершенных дистанционным способом, зарегистрировано на сайтах BlaBlaCar, «Авито.ру» и в аккаунтах в Инстаграме.

Одной из жертв мошенников стала 34-летняя жительница Ханты-Мансийска, которая с помощью сайта BlaBlaCar решила добраться из Москвы в Санкт-Петербург. Неизвестный, представившийся водителем Алексеем, выманил у женщины почти 50 тыс. руб. Как только югорчанка перевела деньги на указанный мошенником счет, тот перестал выходить на связь, а поездка исчезла из приложения.

В Нижневартовске 28-летний мужчина познакомился с девушкой в мобильном приложении «Тиндер». В ходе переписки молодые люди решила встретиться и пойти на спектакль. Девушка убедила югорчанина перевести на ее счет деньги за билеты – почти 16 тыс. руб. После этого она перестала выходить на связь, а мужчина обратился в местную дежурную часть.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, собщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.