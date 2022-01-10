В Когалыме прокуратура добилась расселения 15 семей из аварийных домов

Жители Когалыма пожаловались в прокуратуру на нарушение их жилищных прав. Установлено, что 15 семей проживали в восьми многоквартирных жилых домах, которые еще в 2015–2017 годах были признаны аварийными и подлежащим сносу.

«При этом администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2022 -2025 годах. Заявители с семьями вынуждены были проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуре.

В интересах 45 жителей города прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Судебные решения уже исполнены, 15 семьям предоставлены благоустроенные квартиры.