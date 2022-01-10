В Нижневартовске за новогодние праздники произошло два смертельных ДТП

В Югре за время новогодних праздников произошло 29 ДТП, в которых пострадали 46 человек. Не обошлось и без смертей: так, по информации Госавтоинспекции региона, аварии унесли жизни четырех жителей ХМАО.

Один из трагических инцидентов зафиксирован 1 января в Нижневартовске: столкнулись «Лексус» и «Нефаз». В результате этого ДТП погибли три человека, в том числе девятилетний ребенок. Накануне в этом же городе насмерть сбили 28-летнего пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции считают, что чаще всего причиной аварии становятся тяжелые погодные условия. Резкие перепады температуры, снег, сильный ветер могут привести к печальным последствиям, если автовладелец не соблюдает осторожность при вождении:

«В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры (обгон, перестроения), которые могут привести к потере контроля над транспортным средством и, как следствие, послужить причиной дорожной трагедии», – прокомментировали в ведомстве.