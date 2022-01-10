Житель Когалыма стал фигурантом уголовного дела за вылов нельмы

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы. Фигурантом дела стал 50-летний житель Когалыма, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Полицейские совместно с инспекторами из Росрыболовства провели рейд на реке Обь. Недалеко от села Локосово они обнаружили мужчину, у которого при себе было 17 рыб краснокнижной нельмы.

По оценке полиции, ущерб водным биологическим ресурсам составил более 180 тыс. рублей. Злоумышленник пояснил, что ловил рыбу с берега на спиннинговую удочку.

Согласно санкции статьи, югорчанину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.