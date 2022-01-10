От отравления паленым алкоголем в Югре погибли восемь человек

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели восьмерых жителей Кондинского района и госпитализации семи человек. По версии следствия, люди отравились паленым алкоголем. Продавец и владелец магазина, в котором был куплен товар, задержаны.

«В настоящее время следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий», - сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, в начале января 2022 года несколько жителей поселка Кондинское приобрели нелицензионный алкоголь. 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще четверо были доставлены в окружную больницу, трое граждан проходят лечение в районной.

Глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский сообщил, что пострадавшие от отравления доставлены в окружную больницу вертолетом. Двое из них находились в очень тяжелом состоянии.

Отметим, что проверку по факту случившегося проводит прокуратура региона.