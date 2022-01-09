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​Ковид в Югре снова пошел в рост

За сутки в ХМАО выявлено 137 новых случаев коронавируса

​Ковид в Югре снова пошел в рост
Фото: pixabay.com

Еще 137 больных ковидом выявлены в Югре — таковы результаты субботы, 8 января. Как передает региональный оперштаб, новые случаи заболевания зафиксированы в 18 муниципалитетах, и снова пальму первенства здесь удерживают крупные города — Сургут (31 больной) и Нижневартовск (16 больных).

С учетом новых заболевших общее количество югорчан, подхвативших вирус за все время эпидемии, составило 96 950 человек. Подавляющее большинство из них — 91 332 человека — выздоровели, 2 052 умерли, в том числе семеро скончались за минувшие сутки.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 408, комментариев: 0
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