В Кондинском районе от алкоголя умерли восемь человек

Смертельными оказались каникулы в Кондинском районе Югры: на новогодние праздники здесь паленым алкоголем отравилось 12 человек, восемь уже умерли, сообщает местная администрация.

Как выяснилось, люди покупали нечто, разлитое в бутылки с Петром Первым на этикетке и названием «Царская охота»: продукцию реализовывали с 6 по 8 января. Следственный комитет возбуди уголовное дело и проверяет инциденты в Кондинском на связь с аналогичными летальными случаями в Тюмени — там в начале года от спирта неизвестного происхождения умерли девять человек.