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​В Нижневартовске девочка, в Сургуте — мальчик: новогодних младенцев подсчитали в Югре

В Югре за каникулы родилось более 300 детей

​В Нижневартовске девочка, в Сургуте — мальчик: новогодних младенцев подсчитали в Югре
Фото: И.Швец

Более трех сотен детишек появилось на свет в Югре, пока вы праздновали: за каникулы в роддомах округа родились 163 девочки и 152 мальчика. Из них 19 девчонок и 17 мальчишек будут праздновать дни рождения на православное Рождество. Первенцем-2022 в Нижневартовске стала девочка, в Сургуте — мальчик. Такую статистику приводит на своей странице в инстаграме губернатор Наталья Комарова.

«Каждому новорожденному по традиции (с 1 января 2020 года) правительство автономного округа дарит мультикарту «Расту в Югре» (20 тысяч рублей), — напоминает глава региона. — С 1 января 2022 года молодые мамы (до 35 лет) на первенца дополнительно получат 15 тысяч рублей. Право на эти выплаты имеют женщины, проживающие в Югре, при регистрации детей в автономном округе».

Тем, кто родил уже третьего ребенка или четвертого, или пятого (и так далее) правительство Югры выплатит еще и семейный капитал — 150 тысяч рублей. «Для его получения женщине необходимо проживать в нашем регионе, зарегистрировать ребенка в Югре», — уточняет Комарова. Так же, как и в случае с федеральным материнским капиталом, эту выплату нельзя в полной мере получить на руки, но можно использовать на улучшение жилищный условий, получение образования, медуслуг и даже приобретение транспорта. Небольшую часть этих средств можно все-таки получить в виде единовременной выплаты — до 35 тысяч рублей.


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08 января в 17:30, просмотров: 1628, комментариев: 0
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