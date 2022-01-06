В Югре 7 января ожидается сильная метель

Православное Рождество в Югре омрачится метелью. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 7 января вплоть до ночи 8 января будет сильный снег с ветром, порывы которого достигнут до 17 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города: