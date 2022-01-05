Спрос на потребкредиты в ХМАО вырос на 14 процентов

С января по ноябрь 2021 года жители Югры оформили 260 980 потребительских кредитов, что на 14 процентов больше, чем за такой же период 2020-го. В России выдача потребкредитов выросла на 15 процентов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), россияне взяли более 15 миллионов займов на потребительские нужды.

«В 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки продолжали придерживаться достаточно консервативной политики. Об этом свидетельствует как осеннее сокращение выдачи потребкредитов, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня «допандемийного» 2019 года. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.