За сутки в ХМАО от ковида умерли семь человек

В ХМАО за последние сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом в 12 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 21 и Нефтеюганске – 19. Число новых заболевших в регионе резко сократилось – сутками ранее было 132 новых случая.

«По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 8, с симптомами ОРВИ – 66», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от ковида умерли 7 человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, от инфекции в регионе скончались 2 017 человек. Выздоровели за весь период 90 182 человека.