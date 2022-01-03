В 19 муниципалитетах ХМАО обнаружены новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 132 новых заболевших коронавирусом в 19 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 32, в Нижневартовске зафиксировано 16 случаев, Нефтеюганске – 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 15, с симптомами ОРВИ – 116, в бессимптомной форме заболевания – 1. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 96 289.

Также за сутки от коронавируса в регионе умерли девять человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в Югре стал 2 010 жителей региона.

Выздоровели за весь период пандемии — 89 972 человека.