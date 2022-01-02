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Югорчанам напомнили, как не стать жертвой мошенничества в новогодние праздники

Как не стать жертвой мошенников в новогодние праздники, рассказали в полиции Югры

Югорчанам напомнили, как не стать жертвой мошенничества в новогодние праздники
pixabay.com

Мошенники могут использовать Новый год для создания «праздничных» схем обмана – например, «разыгрывать» призы от супермаркетов, «продавать» на сайтах игрушки и елки. Об этом напомнили в пресс-службе УМВД по ХМАО, отметив, что общий ущерб от данных преступлений составляет более 850 млн рублей.

«Пользуясь праздничной атмосферой и настроением, мошенники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты известных брендов. Основной уловкой чаще всего являются щедрые предложения купить подарок близким в разы дешевле от его реальной стоимости на рынке», - отметили в пресс-службе полиции.

Там дали следующие рекомендации:

  • Не сообщайте никому номер карты, CVV-код, PIN-код и срок действия карты,
  • Не выполняйте действий с банковской картой по просьбе третьих лиц.
  • Не сообщайте никому пароли и коды из СМС.
  • Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь в полицию.

Добавим, что, по данным Банка России, в третьем квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3,2 млрд руб. Они совершили более 256 тыс. денежных переводов без согласия клиента, в 41% случаев использовались методы социнженерии.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 418, комментариев: 0
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