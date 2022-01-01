Что в России подорожает в 2022 году

Дабы россияне не очень-то радовались наступившему новому году и некоторым позитивным законодательным изменениям, эксперты начали рассказывать о том, что в стране уже подорожало либо подорожает довольно скоро.

Во многих городах подорожает проезд в общественном транспорте. Если говорить о Сургуте, то публичных заявлений о росте цен за проезд на автобусе пока не было, но год назад билеты подорожали с 26 до 27 рублей. Но есть еще несколько существенных пунктов.

В 2022 году вырастут цены на алкоголь – как рассказывает РБК, это произойдет из-за инфляции, роста затрат производителей на сырье и повышение акцизов. Так, за пол-литра водки предстоит заплатить по минимуму 261 рубль (ранее было 243 рубля), коньяк повысится с 446 до 480 рублей, бренди и прочий виноградный дистиллят вырастут с 324 до 348 рублей.

Курить так же станет дороже: акциз на 1 тысячу сигарет вырос с 2359 до 2454 рублей, на нагреваемый табак – с 7248 до 7638 рублей за килограмм, а для электронных сигарет – с 60 до 62 рублей за штуку. При этом отмечается, что нынешний рост на четыре процента ниже, чем в прошлом году – тогда акцизы скакнули сразу на 20 процентов (тогда Минфин заявил, что это было сделано для покрытия бюджетных коронавирусных расходов).

Будет дороже ездить на поездах – в общих и плацкартных вагонах на дальнем следовании индексация составит 4,3 процента. Ожидается, что аналогичный рост будет в купе.

Разумеется, в очередной раз вырастут платежи за жилищно-коммунальные услуги. В Москве этот показатель вырастет на шесть процентов, в Санкт-Петербурге – на 6,3 процента, самый большой рост будет в Чечне – 6,5 процента. Югра на этом фоне смотрится неплохо – непосредственно с 1 января роста не будет, а с 1 июля он составит 3,4 процента. Правда, для Сургута есть свой норматив роста – не менее 4,5 процента.