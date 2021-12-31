За сутки в Югре подтверждено 153 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в 19 муниципалитетах Югры подтверждено 153 новых случая COVID-19. Лидерами по суточному приросту остаются Нижневартовск (30), Сургут (21) и Ханты-Мансийск (13).

Лечение от ковида проходят 4522 югорчанина. Состояние 74 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли за минувшие сутки восемь человек, за весь период пандемии – 1989 ковид-пациентов.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрирован 95 861 случай новой коронавирусной инфекции.