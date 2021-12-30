В ХМАО запустили оставшиеся зимники и ледовые переправы

В Югре завершилось обустройство всех зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. Сегодня, 30 декабря, в эксплуатацию ввели последние в регионе зимники в Березовском районе:

д. Хулимсунт — с. Няксимволь — д. Усть-Манья протяженностью 126,7 км и ледовые переправы через реку Северная Сосьва (для транспорта до 20 тонн);

Газовая трасса — Саранпауль протяженностью 114 км и ледовые переправы по рекам Талья и Валья (для транспорта до 20 тонн).

На данных участках продолжаются работы по намораживанию ледовых переправ с повышением их грузоподъемности до требуемых значений.

Напомним, всего в этом году в ХМАО планировалось проложить и обустроить свыше 2,2 тыс. км автозимников.