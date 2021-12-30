Житель Белоярского, избивший знакомого до смерти, предстанет перед судом

Ранее неоднократно судимый, 32-летний житель Белоярского предстанет перед судом. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло днем 14 октября в квартире одного из домов Белоярского. Обвиняемый избил своего 33-летнего знакомого за то, что тот ранее похитил его личные вещи. По данным следствия, злоумышленник нанес своему неприятелю не менее 59 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела, а также не менее 5 ударов в область головы деревянной скалкой.

«Затем 19 и 21 октября обвиняемый приходил в указанную квартиру и наносил потерпевшему неоднократные, не менее 14, удары по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следователя Белоярский горсуд заключил обвиняемого на время следствия под стражу.