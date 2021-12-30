За сутки в ХМАО зафиксировано 13 случаев онлайн-мошенничества

Свыше 12,5 млн рублей отдали югорчане за минувшие сутки аферистам. Всего сотрудники полиции зафиксировали 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, если раньше самые распространенные мошеннические схемы в Югре были связаны с защитой денег от списаний, то сегодня жители округа охотно «клюют» на предложение получить «дополнительный заработок».

«Граждане, как только видят возможность приумножить и пополнить свои доходы теряют бдительность и словно под гипнозом следуют рекомендациям неизвестных», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Так, житель Нефтеюганска поверил словам неизвестного, который позвонил ему на сотовый телефон и предложил дополнительный заработок. Югорчанин перечислил на указанный незнакомцем счет свыше 60 тыс. руб. и начал ждать, когда придут проценты. Спустя месяц, так и не дождавшись прибыли и потеряв свои собственные деньги, мужчина обратился в полицию

Ранее в УМВД по ХМАО рассказали о том, как распознать мошенника в Сети.