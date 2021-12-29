В Югорске бюджетница предоставила на работе поддельный сертификат о вакцинации и угодила в полицию

В Югорске против 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного сертификата о вакцинации. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, фальшивый документ сотрудница муниципального учреждения приобрела в интернете и предоставила его на работе. Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Югорску.

В полиции установили, что женщина нашла в Интернете объявление о продаже прививочных сертификатов без фактического прохождения вакцинации. Она связалась с автором объявления, обговорила условия сделки, а затем отправила свои персональные данные и квитанцию об оплате на сумму 5 тыс. рублей.

«Через некоторое время гражданка получила поддельный сертификат о пройденной вакцинации на свое имя и передала его в отдел кадров», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.