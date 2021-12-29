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Синоптики рассказали о погоде в Югре в новогоднюю ночь

Погода в Сургуте в новогоднюю ночь позволит прогуляться

Синоптики рассказали о погоде в Югре в новогоднюю ночь
pixabay.com

Умеренно морозная погода ожидается в Югре с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022-го, сообщают в окружном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозам синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет -12-17 градусов, в восточных районах может похолодать до -27 градусов. Ночью температура воздуха составит -19-24 градуса, при прояснениях – до 34 градусов. Временами ожидается небольшой снег. Ветер подует с юга.

«В столице Югры в новогоднюю ночь без существенных осадков, температура воздуха -20,-22 °С, в первый день 2022 года пройдет небольшой снег, температура -12,-14 °С», - говорится в сообщении отдела метеопрогнозов.

В Сургуте 31 декабря ожидается -16 градусов, облачная погода и слабый снег. Ночью 1 января столбик термометра не опустится ниже -18-20 градусов.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 335, комментариев: 0
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