В ГУ МЧС по ХМАО предупредили о разгуле мошенников в предпраздничный период

В Югре активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС России и, имитируя проверки противопожарной безопасностии, вымогают у бизнесменов деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отмечают, что «мошенники используют различные схемы, проявляя весь спектр изощренности». Ложные сообщения поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий.

«Основные уловки сводятся к ложному информированию о предстоящей проверке. Как правило, в группу риска попадают представители бизнеса, которым сообщают о предстоящей предновогодней проверке», - говорится в сообщении пресс-службы.

Представляясь сотрудниками МЧС России, злоумышленники предлагают в обмен на вознаграждение мнимую помощь в закрытии вопросов по выявленным нарушениям. Некоторые представители бизнеса идут на поводу у мошенников и отдают им деньги и сувениры за смягчение требований проверки или ее перенос на другое время.