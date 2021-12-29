Югорские работодатели рассказали о планах поднять зарплаты сотрудникам

Работодатели Югры, Тюменской области и ЯНАО планируют поднять зарплаты своим сотрудникам на 5% в 2022 году. Об этом следует из свежего опроса HeadHunter.ru.

«10% работодателей пересматривают зарплаты сотрудников в декабре 2021, еще 20% будут рассматривать зарплатный вопрос в январе 2022 года, 10% - в феврале 2022 года, 20% - в апреле, 10% - в июле. В среднем работодатели планируют повышать зарплаты сотрудникам на 5%», - говорится в сообщении пресс-службы HeadHunter.ru.

Уточняется также, что большинство компаний (41,9%) проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства. Еще 25,8% делают это стабильно один раз в год, 6,5% - два раза в год. У 25,8% компаний пересмотр зарплат в планах не значится.