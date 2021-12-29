Эксперты оценили стоимость «оливье» в российских регионах

В преддверии Нового года эксперты оценили стоимость салата «оливье» в российских регионах. «Индекс оливье» представляет собой неформальный показатель инфляции в стране и показывает рост цен на основные продукты питания, пишет ТАСС

Югра попала в число регионов со средним «индексом оливье» - главный новогодний салат обойдется жителям округа в 495,3 руб. По оценке экспертов, за 17 лет «оливье» в ХМАО подорожал почти в пять раз – в 2004 году он стоил чуть более 100 руб.

Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 988,2 рубля. Дешевле всего — в Белгородской области, где он обойдется в 377,3 рубля.