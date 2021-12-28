Заболеваемость гриппом и ОРВИ в ХМАО пошла на спад

В ХМАО за неделю с 20 по 26 декабря зарегистрировано 99,7 тыс. случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. населения. Это ниже предыдущей недели на 22,1%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В то же время это выше эпидемического порога на 24,4% - за счет взрослого населения в возрасте 15 лет и старше.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по округу, удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил 47,0%, детей 53,0%», - говорится в сообщении ведомства.

Показатели заболеваемости выше среднеокружных зафиксированы в десяти муниципалитетах: городах Покачи, Урай, Лангепас, Нягань, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийском и Советском районах.

«Заболеваемость по Ханты-Мансийску снизилась на 31,6% и составила 91,1 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тысяч населения. Снижение отмечается во всех возрастных, кроме школьников 7-14 лет, где заболеваемость возросла на 11,8%», - уточняют в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость гриппом на прошлой неделе в Югре составила 5,1 случаев на 10 тысяч населения. Больше всего новых случаев гриппа выявлено среди школьников 7-14 лет (31%).