Headhunter пообещал полмиллиона рублей нашедшим с его помощью работу югорчанам

Жители Югры, устроившиеся на работу с помощью сайта HeadHunter, могут получить до 500 тыс. рублей. Для этого нужно пройти кастинг и принять участие в рекламной кампании, которая покажет истории реальных людей, нашедших работу на hh.ru.

«Специальное жюри во главе с режиссером Грантом Абовяном выберет 5 лучших историй, о которых снимут серию рекламных роликов. Каждый из 5 героев получит гонорар — 500 000 рублей!», - говорится в сообщении компании.

Истории могут быть посвящены профессиональным достижениям, забавным случаям в карьере и другим моментам. Важно, чтобы история была реальной.

Для участия в кастинге нужно откликнуться на специальную вакансию https://hh.ru/vacancy/50677859 и написать в сопроводительном письме свою историю. Заявки принимаются до 21 января, а съемки пройдут в Москве в конце января – начале февраля.