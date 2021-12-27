Зимняя дорога «п. Сергино - пгт. Андра» закрыта, как объехать

В Югре из-за непогоды закрывают зимнюю дорогу «п. Сергино - пгт. Андра». Ограничения будут действовать 27 декабря. С 20.00 начнется расчистка ледовой переправы через реку Обь.

«Объезд автозимника организован по маршруту г.п. Октябрьское - с.Большой Камень - п. Большие Леуши - п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный - с.Каменное. Движение по зимней автомобильной дороге будет возобновлено после окончания неблагоприятных погодных условий и приведения ледовой переправы через р. Обь в нормативное состояние», - сообщили в департаменте дорожного хозяйства Югры.

Информацию о дате и времени открытия зимней автомобильной дороги будет сообщена дополнительно.