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В Югре продолжают открывать зимники и ледовые переправы

В ХМАО запустили новую «порцию» автозимников и ледовых переправ

В Югре продолжают открывать зимники и ледовые переправы
департамент дорожного хозяйства ХМАО / instagram.com

В ХМАО продолжается ввод в эксплуатацию зимних дорог и ледовых переправ. По данным окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, за минувшие выходные заработали следующие зимники и переправы:

  • «с. Угут - д. Каюкова» протяженностью 7,744 км и «с.Угут - д.Малоюганский» - 20,975 км в Сургутском районе;
    • «с. Троица - с. Елизарово - п. Кедровый» - 53,868 км, «п. Кедровый - п. Урманный» - 30,453 км, «д. Белогорье - п. Кирпичный» - 4,040 км в Ханты-Мансийском районе. На всех трех зимниках обустроены переправы через Обь;
    • «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» протяженностью 29,830 км с ледовыми переправами через реки Вах и Посол, «г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино» - 22,360 км, с ледовыми переправами через Обь и пр. Чехломей в Нижневартовском районе;
    • «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур» на участке п. Луговой – с. Карым – д. Щугор км 15+444 – км 96+082 с ледовыми переправами через реки Кода и Юконда, «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» протяженностью 41,410 км в Кондинском районе;
    • «п. Сергино - пгт. Андра» - 16,852 км, с ледовыми переправами через реки Алешкинская и Обь в Октябрьском районе;
    • «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» протяженностью 56,9 км с ледовыми переправами через реки Луговая Вогулка и Горная Вогулка, «с.Теги-граница ХМАО» - 24,945 км в Березовском районе.

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    Сегодня в 14:32, просмотров: 177, комментариев: 0
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