В Югре принять план догазификации до 2030 года

До 2030 года в Югре планируют догазифицировать 6,5 тысячи домовладений. Соответствующее распоряжение приняли члены правительства автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей.

Для этого предусмотрено строительство 50 километров газопроводов-отводов, 42 километров межпоселковых газопроводов, 208 внутриквартальных газопроводов, четырех газораспределительных станций.

«Уровень газификации населения с использованием природного и попутного нефтяного газа увеличился с 82,3 процента до 85,1 процента, что выше среднероссийского показателя на 13,7 процента. Уровень потенциальной газификации автономного округа составляет 96 процентов», – сообщил директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.