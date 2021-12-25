16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1886   EUR  82,9300  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре продавцы теперь должны показывать QR-код по требованию покупателя

Наталья Комарова обязала сотрудников организаций показывать QR-код, если того требует посетитель

В Югре продавцы теперь должны показывать QR-код по требованию покупателя
Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и других организаций показывать QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса по требованию посетителя. Об этом сказано в новом постановлении.

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания... по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», – указано в документе.

Ранее QR-коды необходимо было предоставлять посетителям магазинов, где не продаются продукты и товары первой необходимости, ТРЦ, ресторанов.


нравится (0) не нравится (0)
25 декабря в 20:15, просмотров: 292, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянка украла 500 лотерейных билетов в надежде заработать 1042
  2. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 934
  3. Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International 892
  4. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 800
  5. В Сургуте почти готов самый большой каток в регионе 797
  6. В 2022 году в Ханты-Мансийске переселят учеников школы №8 673
  7. Карантин из-за африканской чумы свиней в Сургутском районе отменен 668
  8. Студентка ЮГУ завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» на международном конкурсе 644
  9. У самолета Utair во время разгона взорвался двигатель // ВИДЕО 634
  10. ​Рудион обозрела XXVII 457
  1. ​Мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина заподозрили в экспрессивном ведении рабочих совещании 6435
  2. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 4367
  3. ​Модница из Нижневартовска пошла на преступление ради платья 3979
  4. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 3799
  5. Югорского бизнесмена отправили в суд за сокрытие налогов 3209
  6. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 2948
  7. В Сургуте уволился водитель автобуса, откуда выгнали подростка с ДЦП 2900
  8. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 2547
  9. Суд Нижневартовска отправил в колонию главу турагентства за обман 57 горожан 2544
  10. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 2495
  1. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 9892
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9697
  3. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9392
  4. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 8883
  5. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8809
  6. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 8803
  7. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 8802
  8. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 8781
  9. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 8361
  10. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8238

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика