Наталья Комарова обязала сотрудников организаций показывать QR-код, если того требует посетитель

Губернатор Югры Наталья Комарова обязала сотрудников магазинов и других организаций показывать QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса по требованию посетителя. Об этом сказано в новом постановлении.

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания... по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», – указано в документе.

Ранее QR-коды необходимо было предоставлять посетителям магазинов, где не продаются продукты и товары первой необходимости, ТРЦ, ресторанов.