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Шесть человек скончались от коронавируса в Югре за сутки

В ХМАО накануне выявили 181 случай заражения ковидом

Шесть человек скончались от коронавируса в Югре за сутки
Фото: pexels.com

За минувшие сутки подтверждено 181 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах Югры. Больше всего заболевших выявлено в Нижневартовске (36), Сургуте (27) и Лангепасе (14).

На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Состояние 84 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 212 человек, за весь период пандемии – 88 148 югорчан.

94 847 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории ХМАО за весь период, умерли 1 946 человек. За сутки скончались шесть человек.


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25 декабря в 11:18, просмотров: 1875, комментариев: 0
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