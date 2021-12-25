16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1886   EUR  82,9300  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Студентка ЮГУ завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» на международном конкурсе

Югорчанка стала обладательницей спецприза конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021»

Студентка ЮГУ завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» на международном конкурсе

Студентка Югорского государственного университета Светлана Еприна получила спецприз конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021». Девушку поддержало больше всех болельщиков и поклонников, поэтому она удостоена титула «Мисс зрительских симпатий». Светлана исполнила в конкурсе талантов песню «Хантыйские орнаменты».

Победительницей стала участница из Удмуртской республики Ксения Богданова.

«Для меня самым главным было достойно представить Югру, защитить честь университета и показать свои таланты. Участие в конкурсе – это большой опыт», – рассказала югорчанка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:01, просмотров: 158, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 3938
  2. Сургутяне могут помочь онкобольной многодетной матери с помощью «Доброй открытки» 1183
  3. ​«Не стесняйтесь просить о помощи». В полиции Югры обратились к жертвам домашнего насилия 960
  4. Мусорный регоператор Югры пообещал не допустить коллапса с отходами в новогодние праздники 873
  5. «Коронавирус» и «рост цен» стали главными словами 2021 года в России 829
  6. ​Что подарить и где купить костюм конфетки? «Яндекс» изучил предновогодние запросы россиян 827
  7. В Когалыме сотрудника МЧС привлекли к ответственности за внеплановые проверки бизнеса 823
  8. Рядом с Сургутом отремонтировали 10 километров моста через Обь 819
  9. ​В Новый год с новой квартирой 803
  10. ​Новая стратегия развития 547
  1. ​Мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина заподозрили в экспрессивном ведении рабочих совещании 6393
  2. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 3938
  3. ​Модница из Нижневартовска пошла на преступление ради платья 3825
  4. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 3636
  5. Югорского бизнесмена отправили в суд за сокрытие налогов 2979
  6. ​«Хорошая погода!» По Сургуту бегает голый человек 2917
  7. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 2852
  8. В Сургуте уволился водитель автобуса, откуда выгнали подростка с ДЦП 2813
  9. ​У Сайгатино из-за лихача на Camry погиб водитель Lada 2323
  10. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 2315
  1. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 9867
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9674
  3. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9349
  4. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 8861
  5. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8786
  6. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 8767
  7. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 8766
  8. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 8653
  9. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8217
  10. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 8138

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика