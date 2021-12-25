Югорчанка стала обладательницей спецприза конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021»

Студентка Югорского государственного университета Светлана Еприна получила спецприз конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021». Девушку поддержало больше всех болельщиков и поклонников, поэтому она удостоена титула «Мисс зрительских симпатий». Светлана исполнила в конкурсе талантов песню «Хантыйские орнаменты».

Победительницей стала участница из Удмуртской республики Ксения Богданова.

«Для меня самым главным было достойно представить Югру, защитить честь университета и показать свои таланты. Участие в конкурсе – это большой опыт», – рассказала югорчанка.