В Нижневартовске перед судом предстанет женщина, торговавшая героином в начале 2000-х

В Нижневартовске перед судом предстанет 45-летняя местная жительница. Она обвиняется в том, что продавала героин в начале 2000 годов.

«По версии следствия, жительница Нижневартовска в период с января 2002 г. совместно с другими лицами осуществляла за денежное вознаграждение сбыт наркотического средства – героина», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Женщину задержали в июле 2003 года при очередной попытка сбыта наркотиков, однако после возбуждения уголовного дела ей удалось скрыться. Югорчанку искали 18 лет и задержали лишь в августе этого года на похоронах ее сына.